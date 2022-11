Militer en attaquant des œuvres d’art, des actes de vandalisme qui remontent à plusieurs siècles

Des militantes féministes ont également utilisé ce procédé pour mettre en lumière les inégalités et autres discriminations que les femmes subissent.

Les suffragettes anglaises feront ainsi entendre leurs revendications pour accéder au droit de vote. Elles mèneront des actions phares, coups de poing, drôles quelquefois. Mary Richardson, alors étudiante aux Beaux-Arts, tailladera La Vénus au Miroir, de Velasquez, le 10 mars 1914 dans la National Gallery de Londres. Une dizaine d’autres actes forts de ce type suivront.

Ils symbolisent surtout la critique féministe envers les musées et donc envers la société. Ils soulignent le contraste entre la vénération des représentations dont les femmes font l’objet, surtout le nu féminin, et le traitement infligé aux femmes vivantes, à qui on refuse des droits fondamentaux.

Mary Richardson sera condamnée à 6 mois de prison et les femmes anglaises devront attendre 1928 pour accéder au droit de vote.

Activistes féministes et activistes climatiques s’en sont pris à l’art et donc à la magie de notre monde, pour essayer d’en faire ressortir ses inégalités et sa finitude annoncée. Profaner le lieu sacré pour dénoncer les attaques sur la nature et le corps des femmes.