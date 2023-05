Miley Cyrus tente de rassurer ses fans après avoir annoncé qu’elle ne comptait plus faire de tournée

Ce que Miley Cyrus apprécie le moins dans les tournées, c'est avant tout le côté épuisant et difficile. Pas le fait de voir ses fans, ce dont on l'a accusé. Elle a parlé des aspects difficiles des longues tournées auxquelles on ne pense pas toujours. "Les concerts que j’ai faits pour vous font partie des meilleurs jours de ma vie et on continuera cette aventure ensemble comme on l’a fait ces deux dernières décennies. Ça n’a rien à voir avec un manque d’appréciation pour les fans et tout à voir avec le fait que je ne veux juste plus avoir à m’apprêter dans des casiers. Puisque c’est ça, la vraie réalité de la vie sur la route", explique-t-elle.

Devoir se changer dans des casiers, passer ses nuits à dormir dans un bus... L'interprète de "Flowers" ne se sent pas capable de mener cette vie pour le moment. "Ce n'est pas ce qui est le mieux pour moi là maintenant, et si vous suivez ma carrière depuis assez longtemps, alors vous savez que je change toujours et que ma manière de penser pourrait évoluer elle aussi. Je vous aime pour toujours, je suis simplement dans mes 'vacances d'été infinies'", conclut-elle en référence à son album, "Endless Summer Vacation".