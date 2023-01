Miley Cyrus tease son nouveau single "Flowers"… sous la douche

C’est lors de la soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre qu’elle animait en direct à la télé américaine entourée de sa marraine Dolly Parton et d’autres artistes que Miley Cyrus en avait profité pour annoncer son nouveau single intitulé Flowers. Un nouveau titre qui marquera le retour de la chanteuse trois ans après son dernier album studio, Plastic Hearts et quelques mois après son premier album live, Attention. Le single sortira ce vendredi 13 janvier, et pour en remettre une couche sur la promo, Miley en propose quelques secondes sur ses réseaux en se mettant en scène sous la douche, de dos, chantant a cappella.

Au moment du nouvel an, elle avait posté un premier teaser commenté de "NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13", et à entendre les premiers sons planants et possiblement électros du morceau, il semblerait qu’une nouvelle Miley se profile à l’horizon. L’album, lui, le 8e pour la chanteuse de 30 ans, est annoncé pour le 10 mars sous le titre de Endless Summer Vacation. Wayne Coyne, le chanteur du groupe The Flaming Lips a entre autres travaillé sur l'album avec l'éternelle Hannah Montana. Et d’après le communiqué de presse, il s’agira d’"une lettre d’amour à L.A.", et il sera aussi "un reflet de la force qu’elle a trouvée en se concentrant sur son bien-être physique et mental".