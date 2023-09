Miley Cyrus n'a pas gagné 1 centime avec sa tournée "Bangerz" mais c'est pour sa santé mentale qu'elle n'en fera plus

Dans une autre de ses vidéos, Miley Cyrus s’explique à nouveau sur les raisons de son non-retour sur scène, de façon claire et honnête:

" C’est ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos des tournées : le show ne dure que 90 minutes, mais c’est votre vie ! Si vous performez à un certain niveau d’intensité et d’excellence, il devrait y avoir une quantité égale de récupération et de repos. Il y a un niveau d’ego qui doit jouer un rôle et qui, à mon avis, est surdimensionné lorsque je suis en tournée. Et une fois cet interrupteur activé, il est difficile de l’éteindre. Je pense que lorsque vous entraînez votre ego, chaque soir, à être actif, c’est le commutateur le plus difficile à désactiver pour moi " analyse Miley.

Et sans appel, la chanteuse conclut : " Devoir subir tous les jours une relation avec d’autres humains où tu es observée et jugée n’est pas sain pour moi car cela efface mon humanité et ma connexion. Et sans mon humanité et ma connexion, je ne peux pas être auteure-compositrice, ce qui est ma priorité ".