Miley Cyrus, Harry Styles, Rihanna… : ces chansons qui apaisent vos chiens en voiture

Anna Webb est spécialiste du comportement animal. Pour aider les chiens à lutter contre l’anxiété en voiture, elle a créé une playlist composée de leurs titres favoris.

On le sait, les longs trajets en voiture peuvent vite devenir ennuyeux. Certains se sentent découragés rien que d’y penser. Dans ces cas-là, une chouette playlist peut aider à mettre tout le monde de bonne humeur et ne pas voir les heures passer. Et d’après l’expérience d’Anna Webb, ce serait également le cas pour les chiens.

La spécialiste a mené l’enquête après avoir lu une étude dirigée par Škoda, qui stipule que 6 chiens sur 10 seraient anxieux en voiture. Plus encore, 75% des conducteurs admettent avoir déjà été distraits par leurs animaux de compagnie, et 60% d’entre eux ne savent pas comment les apaiser quand ils sont en proie à l’angoisse. Interpellée par ce constat, Anna Webb a décidé de collaborer avec le constructeur automobile tchèque pour trouver des solutions. Ensemble, ils ont composé "Happy Hounds", une playlist de 20 chansons qui calmeraient les chiens, et l’ont rendue disponible sur Spotify.

Avant de la mettre en public, ils ont fait des simulations sur toutes races confondues. La spécialiste en a dégagé des observations très intéressantes. Pour les petits chiens, par exemple, il vaudrait mieux privilégier des chansons avec un BPM plus élevé, étant donné que leur rythme cardiaque est plus rapide. Pour les gros chiens, ce serait l’inverse : il faudrait mettre de la musique calme car leur cœur bat plus lentement. Elle précise qu’il est important d’en tenir compte car les chiens possèdent une sensibilité accrue aux fréquences et n’y réagissent pas de la même manière que les humains.

"Il vous sera utile d’habituer votre chien à la playlist avant de prendre la voiture, comme ça, il associera les chansons à des choses positives. Ces chansons vont lui permettre de se dire que tout va bien, et ce dans n’importe quelle situation, par exemple dans des conditions météorologiques un peu effrayantes ou s’ils sentent une voiture accélérer pour vous dépasser", recommande-t-elle.

Dans la playlist, vous retrouverez notamment des titres pop, tels que "Flowers" de Miley Cyrus, "Oh My God" d’Adele, "Good Days" de SZA, "Anti-Hero" de Taylor Swift, "Orphans" de Coldplay, "Cayendo (Side A – acoustique)" de Frank Ocean, "Watermelon Sugar" de Harry Styles, "Stay" de Rihanna, "Like A Prayer" de Madonna ou encore "Knowing Me, Knowing You" d’ABBA.