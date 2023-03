Miley Cyrus fait le buzz sur TikTok à cause de… sa voix

Miley Cyrus a signé un retour fracassant avec "Flowers". Sorti en janvier, le titre est déjà un tube planétaire. Elle est revenue sur le succès de sa chanson dans une interview déjà détournée à de nombreuses reprises sur TikTok.

Pourquoi cette interview a-t-elle autant fait le buzz auprès des internautes ? Ce n’est pas le contenu en lui-même qui intéresse, mais sa voix grave. Au fil des années, la voix de la chanteuse a bien changé au point de paraître méconnaissable par moments. Dans l’extrait partagé par la chanteuse, on entend à quel point le timbre de sa voix sonne rauque. Alors, évidemment, il n’en fallait pas plus pour attirer les tiktokeurs. En cherchant la vidéo originale, on tombe sur énormément de parodies. La plupart la comparent à la voix du démon dans l'Exorciste, à celle de Gollum ou d'une fumeuse de cinquante ans. Et ça n'en finit pas. Chaque jour, une nouvelle vidéo apparaît sur le sujet.

Alors, Miley fait-elle exprès d'exagérer sa voix cassée ? On pourrait le croire, mais ce n'est pas le cas. L'ancienne star Disney en a déjà parlé à plusieurs reprises, comme le rapporte Evie Magazine. Elle a subi une opération aux cordes vocales en 2019 après qu'on lui ait diagnostiqué un œdème de Reinke, une sorte de laryngite chronique. Cette maladie peut être causée par un malmenage vocal, des reflux, ou encore le tabagisme chronique. Avant sa chirurgie, elle fumait des joints et s'affichait fièrement avec plusieurs à la main, mais elle a arrêté pour prendre soin de sa voix. Elle pense que c'est principalement dû au fait d'avoir commencé à faire des tournées très tôt et au tabac.

La chanteuse est habituée aux critiques sur sa voix, notamment depuis que celle-ci a changé. Même si elle ne peut plus atteindre les aigus comme à ses débuts, elle en reste fière et voit ses défauts comme une histoire qu'elle raconte au fil des années.