Miley Cyrus dit pourquoi elle ne veut plus faire de tournées et évoque l’acharnement médiatique qu’elle a subi plus jeune

Miley Cyrus a fait son grand retour cette année avec son album "Endless Summer Vacation". Son titre, "Flowers", a atteint le milliard d'écoutes sur Spotify en un temps record. Ses fans attendent avec impatience le jour où ils pourront la revoir sur scène mais ça ne risque pas d'arriver tout de suite.

La chanteuse américaine l'a annoncé dans une interview accordée au British Vogue, pour qui elle fait la couverture de l'édition de juin. Elle a évoqué avec le magazine de mode son désamour pour les tournées, expliquant qu'avant, elle faisait des grands concerts uniquement pour faire plaisir à ses fans et que ce n'était pas quelque chose qu'elle aimait particulièrement. "Chanter devant des centaines de milliers de personnes n'est pas vraiment ce que j'aime faire. Il n'y a pas de connexion ou sécurité. En plus, ce n'est pas vraiment naturel. C'est isolant parce que tu es devant 100 000 personnes puis tu es seule", a-t-elle déclaré.

Ces dernières années, Miley a fait plusieurs concerts aux États-Unis mais principalement dans des petites salles ou dans des festivals. Sa dernière grande tournée remonte à 2014. Elle a affirmé qu'elle ne comptait pas en refaire une de sitôt et qu'elle ne savait pas si elle aurait la force et l'envie d'en faire encore un jour. "Après mon dernier concert de ma tournée, je me suis posé la question. Et je ne peux pas. Pas seulement 'ne peux pas'", s'est-elle corrigée, "parce que 'ne peux pas' évoque ma capacité à le faire alors que ça concerne plutôt mon désir. Est-ce que je veux vraiment vivre ma vie pour le plaisir ou l'épanouissement de quelqu'un d'autre plutôt que le mien ? Et vous savez quoi...", a-t-elle dit, sous-entendant qu'elle avait choisi de s'écouter elle.

Miley Cyrus s'est également confiée sur ses polémiques passées, notamment sur le clip de "Wrecking Ball" ou sur son twerk lors de la cérémonie des MTV Music Video Awards en 2013. L'artiste a déjà mentionné à plusieurs reprises ces moments, justifiant qu'elle avait agi ainsi pour qu'on arrête de la voir comme la petite fille de Disney. "J'attirais l'attention sur moi pour me distinguer du personnage que j'avais joué. Quand on a 20 ou 21 ans, on a plus de choses à prouver. Je voulais qu'on sache que je n'étais pas mes parents, que je suis qui je suis".

Elle a révélé avoir beaucoup souffert de l'acharnement médiatique qu'elle a subi à cet âge et éprouvé des regrets : "J'ai ressenti de la culpabilité et de la honte pendant des années à cause des controverses et de l'agitation que j'ai provoquées. Maintenant que je suis adulte, je réalise à quel point j'ai été jugée durement. J'ai été très fortement jugée par les adultes lorsque j'étais ado et maintenant que je suis adulte, je me rends compte que je ne jugerais jamais à ce point une enfant".