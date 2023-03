Miley Cyrus accusée de faire du "vocal fry" sur Tiktok

Miley Cyrus a signé un retour fracassant avec "Flowers". Sorti en janvier, le titre est déjà un tube planétaire. Elle est revenue sur le succès de sa chanson dans une interview déjà détournée à de nombreuses reprises sur TikTok.

Pourquoi cette interview a-t-elle autant fait le buzz auprès des internautes ? Ce n’est pas le contenu en lui-même qui intéresse, mais sa voix grave. Au fil des années, la voix de la chanteuse a bien changé au point de paraître méconnaissable par moments. Dans l’extrait partagé par la chanteuse, on entend à quel point le timbre de sa voix sonne rauque. Alors, évidemment, il n’en fallait pas plus pour attirer les tiktokeurs. En cherchant la vidéo originale, on tombe sur énormément de parodies. La plupart la soupçonnent de faire du "vocal fry", un effet de voix très répandu aux USA qui consiste à faire grésiller sa voix dans les graves. Ils la comparent à la voix du démon dans l’Exorciste, à celle de Gollum ou d’une fumeuse de cinquante ans. Et ça n’en finit pas. Chaque jour, une nouvelle vidéo apparaît sur le sujet.