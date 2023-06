Miles Kane en interview et session sur Classic 21 pour évoquer l'album "One Man Band"

Ce dimanche 18 juin, nous avons l'honneur de recevoir dans nos studios Miles Kane, qui viendra non seulement parler de son album, mais également nous en jouer quelques titres que vous pourrez découvrir également en images au bas de cet article le jour-même.

Miles Kane a annoncé les détails de son nouvel album One Man Band avec le single introspectif "Troubled Son". Il s’agira du cinquième album solo de l’artiste, qui suit de près l’album Change The Show, sorti en 2022. Comme le guitariste et auteur-compositeur-interprète l’a déclaré au magazine NME, ce nouvel album ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, car il vise à "refléter son état d’esprit actuel de la manière la plus brute et la plus authentique possible".