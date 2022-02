Mild Orange, une dream pop nomade et sans artifices

Pour la première fois, vous avez enregistré une partie de l’album dans un studio professionnel, Roundhead Studio à Auckland. Quel a été l’impact de cette démarche sur votre musique ?

JR : La principale différence est que ça a rendu notre son beaucoup plus conséquent, beaucoup plus dense. Les enregistrements sont plus complets, et ont changé la direction de la production de Merth pour que l'album sonne vraiment plein, chaud et luxuriant. La batterie, en particulier, sonne beaucoup plus fort, ce qui contribue peut-être à rendre l'album plus dynamique. Il y a quelques titres comme "What's Your Fire" et “Aurora” où ça se ressent beaucoup.

JM : Dans le mixage, nous avons trouvé plus d'espace et c'est un peu ironique par rapport au titre de l'album, mais dans ces chansons, nous avons trouvé l’espace qu’il nous fallait pour nous adapter les uns aux autres. Évidemment, on a tous des influences différentes mais on a réussi à chacun trouver notre espace pour exister musicalement.