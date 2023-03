Milan-Sanremo : van Aert "pas trop déçu" de sa 3e place derrière van der Poel, "le plus fort"

Wout van Aert a dû se contenter d’une troisième place ce samedi sur Milan-Sanremo derrière un intouchable Mathieu van der Poel et Filippo Ganna.

Si ce n’est évidemment pas satisfaisant de passer à côté de la victoire, le Belge n’était cependant pas trop déçu à l’interview, au micro de Jérôme Helguers : "L’analyse aujourd’hui n’est pas difficile. Mathieu était le plus fort. Son attaque, c’était vraiment fort. Je dois être content avec ma troisième place".

Après la pression mise par Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel a été le seul à pouvoir placer une attaque. "Ça dit tout", explique le Belge. "J’étais vraiment à fond quand Pogacar a attaqué. C’était déjà juste de suivre. J’étais surpris que Mathieu ait encore quelque chose dans les jambes, c’était vraiment fort", retrace van Aert.

Mais après l’attaque de van der Poel, il n’a pas baissé les bras et a tenté de revenir, en vain : "J’ai immédiatement pensé que c’était important de garder la confiance et de faire une descente la plus rapide possible. C’est ce que j’ai fait mais je crois que je la fais à la même vitesse que Mathieu mais pas plus vite. Quand on est entré dans Sanremo, on a essayé pendant un kilomètre mais le dernier kilomètre, on joue un peu pour la deuxième place, c’est normal".

Une nouvelle fois sur le podium de Milan-Sanremo, van Aert a prouvé que le premier Monument de la saison lui convenait vraiment bien : "J’aime bien cette course. C’est la cinquième fois que je la fais et j’ai toujours été dans le top 10, toujours dans le final donc c’est beau mais je dois réessayer de gagner".

"Je ne suis pas trop déçu", a-t-il finalement conclu.