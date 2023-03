Milan-Sanremo, une affaire de famille : Comme Raymond Poulidor, Mathieu van der Poel remporte la classique 62 ans après

Quasi 62 ans sépare ces deux vidéos et ces deux victoires à Milan Sanremo. Mais le talent reste le même dans la famille. En 1961, Raymond Poulidor remporte la classique italienne, avant que ce samedi, son petit-fils Mathieu van der Poel en fasse de même.

Le Poggio, cette côte où tout peut parfois se jouer. Comme en 1961 et comme en 2023 lorsque Raymond Poulidor et son petit-fils Mathieu van der Poel ont attaqué avant de remporter Milan Sanremo. Grand-père et petit-fils compte donc la classique italienne à leur palmarès.

Après avoir porté le maillot jaune du Tour de France comme papy, Mathieu remporte une 2e des cinq classiques après ses deux victoires au Tour des Flandres. "C'était une des courses que je voulais vraiment gagner. Pas seulement parce que mon grand-père a gagné ici, mais aussi parce que c'est un Monument. Et la manière avec laquelle j'y suis arrivé, c'est au-delà de toutes mes attentes. J'en suis très heureux", a d’ailleurs souligné le vainqueur.

Pour la petite histoire, en 1962, Poulidor s’impose pour sa première participation. Mais le coureur avait failli abandonner. Une crevaison lui faisant perdre du temps. Obligé de repartir à cause de son directeur sportif, Poulidor va finalement franchir la ligne avec trois secondes d’avance sur Rik Van Looy.