Milan-Sanremo : un "extraordinaire" Wellens pas trop déçu d'une équipe UAE qui "a fait ce qu'elle devait faire"

Mathieu van der Poel a remporté ce samedi Milan-Sanremo en solitaire. Une belle victoire dans le premier Monument de la saison que l'équipe UAE de Tadej Pogacar a tenté d'animer, mais lors de laquelle elle est tombée sur plus fort.

Tim Wellens a d'ailleurs un rôle important dans le Poggio en réalisant une très grosse accélération pour préparer l'attaque de son leader slovène. Une attaque à laquelle Mathieu van der Poel a répondu pour partier seul et s'imposer en solitaire. Il n'était cependant pas question de parler de déception pour Tim Wellens au micro de Jérôme Helguers : "C’est un peu triste qu’on doive être déçu avec une quatrième place dans un Monument. On n’est pas déçu, on a fait ce qu’on devait faire. On savait que c’était très difficile de faire la différence. Je crois qu’on a fait ce qu’on devait faire en tant qu’équipe. Peut-être qu’on aurait dû encore rouler un peu plus vite dans la Cipressa. Le groupe était un peu trop grand. Mais Felix devait venir de trop loin, il avait déjà un effort avant de rouler dans la Cipressa. Donc ça c’est peut-être la seule erreur. Moi je suis allé où je devais et Tadej a fait ce qu’il devait faire".

Mauro Gianetti, manager de la formation UAE, tirait lui aussi son chapeau à Mathieu van der Poel plutôt que de parler de déception et de contre-performance de la part de la formation emirati : "J’avais le cœur qui battait vite. C’était une très belle course, un joli final. De notre côté, on a fait ce qu’il fallait faire. On a fait une bonne attaque, Tim Wellens a fait quelque chose d’extraordinaire dans le Poggio, avec une vitesse très soutenue. Peu de coureurs ont pu rester dans la roue. Tadej a fait une immense attaque mais il y avait d’autres coureurs aussi immenses, comme Mathieu van der Poel. Il a fait quelque chose de très joli, un beau geste de sport, un beau geste de cyclisme. Il a gagné un super Sanremo donc chapeau parce qu’il était vraiment le plus costaud aujourd’hui".

Le manager est tout de même revenu sur la difficulté pour Pogacar de gagner Milan-Sanremo, dont le profil ne correspond pas tout à fait à ses qualités : "On savait que c’était une course très ouverte et van der Poel, van Aert, Ganna et aussi Alaphilippe, il y avait d’autres coureurs qui pouvaient être des protagonistes. Et finalement c’est peut-être la course la plus difficile pour Tadej. On en a encore eu la preuve aujourd’hui parce qu’il y a d’autres coureurs qui sont peut-être plus adaptés à ce type de parcours".

Gianetti est ensuite revenu sur la prestation de Tim Wellens, pas prévu sur la course, mais qui a profité de l'absence de Formolo pour briller : "Quand il y a eu le problème de maladie de Formolo, il a été appelé. Il était bien content de venir, il se sentait bien après Paris-Nice. Il avait vraiment une bonne condition et il était content de venir. Il savait ce qu’il venait faire mais il a fait quelque chose d’extraordinaire. On a encore vu du grand Tim Wellens et j’espère qu’on va encore le voir longtemps".

Un souhait que le Belge partage évidemment. Wellens aimerait continuer à briller cette saison et sent que les jambes sont bonnes : "Je sentais déjà à Paris-Nice que j’étais très bien. C’est dommage que j’ai eu un problème technique aux Strade Bianche mais sinon, je ne dis pas que j’aurais gagné, mais j’aurais été à une bonne place devant. Puis Paris-Nice était très bien, on a gagné comme équipe et on s’est bien amusé. Aujourd’hui, on a fait ce qu’on devait faire. Les jambes sont toujours là et j’espère qu’elles resteront là le plus longtemps possible".