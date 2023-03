Milan-Sanremo : un énorme van der Poel s’impose en solitaire, van Aert termine troisième

Gigantesque Mathieu van der Poel ! Le Néerlandais a remporté Milan-Sanremo en solitaire après avoir attaqué au sommet du Poggio et réalisé une très grosse descente. Filipo Ganna prend la deuxième place devant van Aert et Pogacar, dans un groupe qui termine à une dizaine de secondes du Néerlandais.

Mirco Maestri (Eolo-Kometa) et Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani) sont les premiers offensifs de la journée et sont les instigateurs de l'échappée de 9 coureurs qui passera la journée devant.

L’écart ne dépasse jamais les trois minutes et tombe sous la minute à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Le groupe de tête perd des éléments petit à petit, usés par les plus de 250km déjà parcourus.

L'enchaînement de Capi ne crée aucun écart et aucun enseignement marquant n'est à tirer. C'est dans la Cipressa que les choses sérieuses comment avec un gros tempo dicté par UAE qui réalise le premier écrémage, fatal notamment à Arnaud De Lie.

La différence va se faire dans le Poggio. Wellens accélère avec Pogacar dans la roue et imprime un gros tempo. Le Slovène attaque lorsque le Belge s’écarte et un quatuor composé de Pogacar, van Aert, van der Poel et Ganna se dégage.

van der Poel attaque à son tour à quelques mètres du sommet du Poggio et entame la descente seul en tête. Derrière, van Aert fait la descente à fond pour tenter de recoller au Néerlandais. Le trio collabore sur le plat mais van der Poel compte encore une petite avance à 2km de l’arrivée.

van der Poel se présente seul sur la Via Roma et lève les bras sur le premier Monument de la saison. Derrière, Ganna lance de loin et prend la deuxième place, van Aert s’offre un nouveau podium en terminant troisième, devant Pogacar.