Milan-Sanremo : Tout pour Tadej Pogacar chez UAE Emirates

Tadej Pogacar sera le leader de l'équipe UAE Emirates sur Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison, samedi. La formation WorldTour émiratie a dévoilé ce jeudi sa sélection pour la Primavera.

Le Slovène, 23 ans, sera entouré de son compatriote Jan Polanc, le Sud-Africain Ryan Gibbons et les Italiens Alessandro Covi, Davide Formolo, Oliviero Troia et Diego Ulissi.

Tadej Pogacar fera figure de grand favori pour la victoire sur la Via Roma samedi. Le double vainqueur du Tour de France a déjà décroché sept victoires cette saison avec deux victoires d'étape et le classement général du Tour des Emirats arabes unis, les Strade Bianche et deux victoires d'étape et le général de Tirreno-Adriatico.

"Je ne pouvais pas connaître un meilleur début de saison, a reconnu Tadej Pogacar, cité dans le communiqué. Toute l'équipe a travaillé dur et cela se voit dans les résultats. J'ai hâte d'être à Milan-Sanremo. Le final n'est pas loin de chez moi à Monaco et je connais un peu les dernières difficultés. Divers scénarios sont possibles et nous nous sommes préparés à tout avec l'équipe."