Milan-Sanremo : Tim Wellens remplace Formolo et épaulera Pogacar

UAE Emirates a effectué un changement dans sa sélection pour Milan-Sanremo, prévu samedi. Malade, l’Italien Davide Formolo est remplacé par Tim Wellens, a annoncé l’équipe émiratie jeudi.

Wellens, 31 ans, réalise un très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs avec une victoire dans la 3e étape du Tour d’Andalousie (2.Pro) et une 5e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro). Sur les routes de Milan-Sanremo, Wellens aura pour mission d’épauler Tadej Pogacar. Le Slovène est en grande forme en ce début de saison, remportant notamment le classement général du Tour d’Andalousie et de Paris-Nice (WorldTour). Les Italiens Alessandro Covi, Matteo Trentin et Diego Ulissi, l’Autrichien Felix Grössschartner et le Slovène Domen Novak complètent la sélection d’UAE Emirates.