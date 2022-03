Milan-Sanremo : Tadej Pogacar et Wout van Aert, deux grands favoris pour un Monument (LIVE)

Deux stars pour un Monument : Tadej Pogacar et Wout van Aert s'avancent à découvert ce samedi dans Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison cycliste, au risque de se faire surprendre au bout de 293 kilomètres dans un peloton dégarni de plusieurs prétendants. Suivez le Primavera en direct commenté dès le départ, donné à 10h10, puis en direct vidéo dès 12h40 !

Tadej Pogacar, sans complexes, affiche ses ambitions de succéder à la légende Eddy Merckx, le dernier coureur vainqueur en titre du Tour de France à s'imposer à Sanremo en 1976. Tout roule pour le Slovène : il a gagné les deux épreuves par étapes (UAE Tour, Tirreno-Adriatico) et la seule course d'un jour (Strade Bianche) à son programme jusqu'à présent. Du 100 % !

Le champion de Belgique, lui, postule à une deuxième victoire sur la Via Roma. En 2020, Wout van Aert avait devancé d'un rien Julian Alaphilippe, l'actuel Champion du Monde (forfait samedi), dans une course que Tadej Pogacar, lors de son unique expérience, avait terminée 12ème.

"C'est un défi que je trouve excitant, annonce Tadej Pogacar, qui bat des records de précocité à 23 ans (deux Tours de France, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie !). La ligne d'arrivée n'est pas loin de chez moi à Monte-Carlo, donc je connais assez bien le final et les dernières ascensions. C'est l'une des courses les plus difficiles à gagner."

Le parcours, qui relie la plaine de Lombardie au littoral ligure, présente surtout deux aspérités, la Cipressa et le Poggio, dans les 30 derniers kilomètres. Deux tremplins qui ont servi de rampe de lancement aux attaquants pour déjouer les plans des sprinteurs depuis 2016 et la victoire d'Arnaud Démare qui reste le dernier à s'être imposé au sprint.

"Du punch et du bluff"

Les forfaits en rafale donnent un coup de pouce supplémentaire à Pogacar et à van Aert dans leur stratégie commune et prévisible de durcir la course d'autant que le vent est annoncé favorable et conséquent dans le final.

A la veille de la course, l'Australien Caleb Ewan, qui avait fait forte impression l'an passé sur le Poggio, a renoncé à son tour, à cause d'une grippe intestinale. Son nom est venu s'ajouter à la longue liste des absents (Stuyven, Colbrelli, Alaphilippe, Ballerini, Degenkolb, O. Naesen, S. Bennett) qui témoigne d'une fragilité du peloton post-covid face aux coups de froid et aux virus.

Savoir risquer, c'est bien le défi tactique pour van Aert qui a appris tardivement la présence inattendue de son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Officiellement, sans la moindre ambition déclarée.

Mais, pour avoir scoré dès son premier jour de course cette année (victoire au Circuit Het Nieuwsblad), le Champion de Belgique sait que rien n'est à exclure a priori dans le cyclisme version 2022.