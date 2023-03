Milan-Sanremo : Soudal Quick-Step avec Julian Alaphilippe et trois Belges sur la Primavera

Soudal Quick-Step alignera Julian Alaphilippe en fer de lance et les Belges Tim Declercq, Dries Devenyns et Yves Lampaert samedi, à Milan-Sanremo (WorldTour), le premier Monument de la saison cycliste. Le Danois Kasper Asgreen, l'Italien Davide Ballerini et le champion de France Florian Sénéchal complètent la sélection annoncée mercredi par la formation belge du WorldTour.

Julian Alaphilippe a remporté La Primavera en 2019 et a terminé deux fois sur le podium: deuxième en 2020 et troisième en 2017. L'an passé, il était absent, malade. Cette année, il espère à nouveau pouvoir jouer les premiers rôles.

Proche d'une victoire d'étape sur Tirreno-Adriatico la semaine passée, l'ancien champion du monde a eu la confirmation que les jambes tournaient bien en vue du premier Monument de l'année.

"Nous prendrons le départ avec beaucoup de grinta", a déclaré le directeur sportif Davide Bramati dans un communiqué. "Julian a gagné cette course il y a quelques années, il a montré de belles choses cette saison et nous savons qu'il sera l'un des coureurs à surveiller, mais sur base de ce que nous avons vu à Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, il y aura beaucoup de favoris. La confiance est là, les gars sont prêts après un bon début de saison. A présent nous espérons juste que la chance sera de notre côté, car nous sommes très motivés pour obtenir un bon résultat."