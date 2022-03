Milan-Sanremo : revivez le numéro de Matej Mohoric dans la descente du Poggio

Tadej Pogacar n'est pas parvenu à faire la différence et à s'envoler en solitaire dans le Poggio. C'est donc dans la descente de la mythique ascension de la Primavera que la victoire de Milan-Sanremo s'est jouée. Matej Mohoric a alors pris tous les risques pour prendre la poudre d'escampette et s'isoler à l'avant.

Le Slovène a frôlé la chute plus d'une fois mais est finalement resté sur son vélo pour débouler sur la Via Roma en première position et surtout avec personne dans son sillage. Le champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013) a alors résisté au retour de ses poursuivants pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière, au nez et à la barbe des favoris qui ont dû se contenter des accessits.