Milan-Sanremo : Matej Mohoric vainqueur surprise après un superbe numéro en descente, van Aert 8e

On attendait une victoire slovène mais sans doute pas celle-là. Tadej Pogacar a tout tenté dans le Poggio mais c'est bien son compatriote Matej Mohoric qui a remporté la 113e édition de Milan-Sanremo samedi sur 293 kilomètres. Le coureur de l'équipe Bahrain Victorious s’est imposé en solitaire sur la Via Roma après avoir réussi un superbe numéro en descente. Un exploit qui acquiert encore plus de valeur après une superbe bagarre lancée par l'équipe UAE dans la Cipressa et dans le Poggio.

Le Français Anthony Turgis a pris la deuxième place avec quelques mètres de retard tandis que la 3e place est revenue à Mathieu van der Poel, revenu à la compétition sur route ce samedi après plus de 5 mois d'absence. Michael Matthews et Tadej Pogacar complètent le Top 5. Meilleur Belge Wout van Aert a dû se contenter de la 8e place.

Il s'agit évidemment de la plus belle victoire de la carrière de Mohoric, 27 ans. Le Champion de Slovénie n'avait jamais vraiment brillé dans les courses d'un jour et s'était surtout illustré sur les Grands Tours avec un succès d'étape à la Vuelta, 1 au Giro et deux lors du dernier Tour de France. Rappelons qu'avant de passer professionnel, il avait tout de même conquis un titre de champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013).

Premier Slovène à remporter la Primavera, Mohoric permet à son pays de devenir la 13e nation différente à remporter la Classicissima.