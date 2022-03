Milan - Sanremo : le classement complet

Retrouvez ci-dessous le classement complet de la 113e édition de Milan-Sanremo disputée sur 293 km ce samedi 19 mars 2022. On s'attendait à une victoire slovène à Milan-Sanremo, Tadej Pogacar étant un des deux grands favoris de la Primavera avec Wout van Aert. Et c'est bien un Slovène qui s'est imposé, mais c'est Matej Mohoric qui est devenu le premier coureur de son pays à enlever le premier Monument de la saison cycliste, samedi.

Le champion de Slovénie a devancé sur la Via Roma, après 293 km de course, le Français Anthony Turgis (TotalEnergies) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui s'offre un podium pour sa première course de la saison.

L'Australien Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) complètent le top 5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) prend la 8e place.