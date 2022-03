Milan-Sanremo : La liste des engagés

La liste des engagés de la 113ème édition de Milan-Sanremo (WorldTour), qui aura lieu samedi sur 293 km :

Trek-Segafredo:

1. Mads Pedersen (Dan); 2. Gianluca Brambilla (Ita); 3. Tony Gallopin (Fra); 4. Alex Kirsch (Lux); 5. Jacopo Mosca (Ita); 6. Simon Pellaud (Sui); 7. Toms Skujins (Let)

AG2R-Citroën Team:

11. Greg Van Avermaet; 12. Benoît Cosnefroy (Fra); 13. Bob Jungels (Lux); 14. Mikael Cherel (Fra); 15. Gijs Van Hoecke; 16. Andrea Vendrame (Ita); 17. Larry Warbasse (USA)

Alpecin-Fenix:

21. Mathieu van der Poel (P-B); 22. Silvan Dillier (Sui); 23. Michael Gogl (Aut); 24. Stefano Oldani (Ita); 25. Jasper Philipsen; 26. Kristian Sbaragli (Ita); 27. Robert Stannard (Aus)

Astana-Qazaqstan:

31. Gianni Moscon (Ita); 32. Manuele Boaro (Ita); 33. Fabio Felline (Ita); 34. Leonardo Basso (Ita); 35. Yevgeniy Gidich (Kaz); 36. Davide Martinelli (Ita); 37. Artyom Zakharov (Kaz)

Bahrain-Victorious:

41. Phil Bauhaus (All); 42. Damiano Caruso (Ita); 43. Jonathan Milan (Ita); 44. Matej Mohoric (Sln); 45. Jasha Sütterlin (All); 46. Jan Tratnik (Sln); 47. Yukiya Arashiro (Jap)

Bardiani CSF Faizane:

51. Sacha Modolo (Ita); 52. Luca Covili (Ita); 53. Filippo Fiorelli (Ita); 54. Davide Gabburo (Ita); 55. Omar El Gouzi (Ita); 56. Alessandro Tonelli (Ita); 57. Filippo Zana (Ita)

Bora-hansgrohe:

62. Giovanni Aleotti (Ita); 63. Cesare Benedetti (Ita); 64. Marco Haller (Aut); 65. Ryan Mullen (Irl); 66. Ide Schelling (P-B); 67. Danny van Poppel (P-B)

Cofidis:

71. Bryan Coquard (Fra); 72. Davide Cimolai (Ita); 73. Simone Consonni (Ita); 74. Simon Geschke (All); 75. Pierre-Luc Périchon (Fra); 76. Szymon Sajnok (Pol); 77. Davide Villella (Ita)

Drone Hopper - Androni - Giocattoli:

81. Didier Merchan Cardona (Col); 82. Eduard Grosu (Rou); 83. Umberto Marengo (Ita); 84. Jhonathan Restrepo (Col); 85. Filippo Tagliani (Ita); 86. Edoardo Zardini (Ita); 87. Ricardo Zurita (Esp)

EF Education-EasyPost:

91. Alberto Bettiol (Ita); 92. Owain Doull (G-B); 93. Michael Valgren (Dan); 94. Jonas Rutsch (All); 95. Tom Scully (N-Z); 96. James Shaw (G-B); 97. Julius Van Den Berg (P-B)

Eolo-Kometa Cycling Team:

101. Vincenzo Albanese (Ita); 102. Davide Bais (Ita); 103. Francesco Gavazzi (Ita); 104. Mirco Maestri (Ita); 105. Samuele Rivi (Ita); 106. Diego Rosa (Ita); 107. Pablo Sevilla Lopez (Esp)

Groupama-FDJ:

111. Arnaud Démare (Fra); 112. Kevin Geniets (Fra); 113. Quentin Pacher (Fra); 114. Ignatas Konovalovas (Lit); 115. Anthony Roux (Fra); 116. Miles Scotson (Aus); 117. Clément Davy (Fra)

Ineos Grenadiers:

121. Michael Kwiatkowski (Pol); 122. Filippo Ganna (Ita); 123. Ethan Hayter (G-B); 124. Tom Pidcock (G-B); 125. Luke Rowe (G-B); 126. Ben Swift (G-B); 127. Elia Viviani (Ita)

Intermarché-Wanty Gobert:

131. Alexander Kristoff (Nor); 132. Biniam Girmay (Ery); 133. Andrea Pasqualon (Ita); 134. Lorenzo Rota (Ita); 135. Rein Taaramäe (Est); 136. Loïc Vliegen; 137. Simone Petilli (Ita)

Israël-Premier Tech:

141. Giacomo Nizzolo (Ita); 142. Mathias Brändle (Aut); 143. Alexander Cataford (Can); 144. Alex Dowsett (G-B); 145. Omer Goldstein (Isr); 146. Krists Neilands (Let); 147. Rick Zabel (All)

Jumbo-Visma:

151. Wout van Aert; 152. Edoardo Affini (Ita); 153. Christophe Laporte (Fra); 154. Primoz Roglic (Sln); 155. Tosh Van der Sande; 156. Jos van Emden (P-B); 157. Nathan Van Hooydonck

Lotto Soudal:

162. Filippo Conca (Ita); 163. Frederik Frison ; 164. Philippe Gilbert; 165. Roger Klüge (All); 166. Maxim Van Gils; 167. Florian Vermeersch

Movistar:

171. Alex Aranburu (Esp); 172. Willie Barta (USA); 173. Inigo Elosegui Momene (Esp); 174. Ivan Garcia Cortina (Esp); 175. Abner Gonzalez Rivera (Pur); 176. Alex Kanter (All); 177. Gonzalez Serrano Rodriguez (Esp)

Quick Step-Alpha Vinyl:

181. Fabio Jakobsen (P-B); 182. Andrea Bagioli (Ita); 183. Rémi Cavagna (Fra); 184. Mattia Cattaneo (Ita); 185. Mikkel Honoré (Dan); 186. Florian Sénéchal (Fra); 187. Zdenek Stybar (Tch)

Arkea-Samsic:

191. Nacer Bouhanni (Fra); 192. Maxime Bouet (Fra); 193. Romain Hardy (Fra); 194. Kevin Ledanois (Fra); 195. Laurent Pichon (Fra); 196. Clément Russo (Fra); 197. Connor Swift (G-B)

Team BikeExchange:

201. Michael Matthews (Aus); 202. Lawson Craddock (USA); 203. Luke Durbridge (Aus); 204. Alexander Edmondson (Aus); 205. Alexander Konychev (Ita); 206. Cameron Meyer (Aus); 207. Luka Mezgez (Sln)

Team DSM:

211. Chris Hamilton (Aus); 212. Romain Combaud (Fra); 213. Soren Kragh Andersen (Dan); 214. Andreas Leknessund (Nor); 215. Joris Nieuwenhuis (P-B); 216. Martijn Tusveld (P-B); 217. Kevin Vermaerke (USA)

TotalEnergies:

221. Peter Sagan (Svq); 222. Edvald Boasson Hagen (Nor); 223. Maciej Bodnar (Pol); 224. Niccolo Bonifazio (Ita); 225. Daniel Oss (Ita); 226. Julien Simon (Fra); 227. Anthony Turgis (Fra)

UAE Team Emirates:

231. Tadej Pogacar (Sln); 232. Alessandro Covi (Ita); 233. Davide Formolo (Ita); 234. Ryan Gibbons (AfS); 235. Jan Polanc (Sln); 236. Oliviero Troia (Ita); 237. Diego Ulissi (Ita)