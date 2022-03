Milan-Sanremo : Il y a un an, le coup de poker de Jasper Stuyven lui offrait la Primavera

C'était le 20 mars 2021, soit il y a quasiment un an jour pour jour : le Belge Jasper Stuyven remportait Milan-Sanremo et décrochait le premier Monument de sa carrière. Pour parvenir à ses fins, le sprinteur de la formation Trek - Segafredo avait déjoué le plan des favoris en attaquant à un peu moins de trois kilomètres de l'arrivée, en bas de la descente du Poggio, alors que les cadors du groupe de tête (Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe...) étaient en train de se jauger.

Rejoint par Søren Kragh Andersen (Team DSM) sous la flamme rouge, Jasper Stuyven ne comptait que quelques dizaines de mètres d'avance sur ses autres adversaires au moment d'aborder la dernière ligne droite. Le Danois n'était pas avare dans l'effort et emmenait le sprinteur belge dans sa roue, qui attendait les cent derniers mètres pour lancer son sprint et conserver une mince avance sur Caleb Ewan (Lotto Soudal), deuxième, et Wout van Aert (Jumbo Visma), troisième.

Cette victoire sur Milan-Sanremo est à l'heure actuelle la dernière de Jasper Stuyven, qui gagne peu (neuf victoires chez les professionnels), mais bien (Circuit Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Grand Prix de Wallonie...). Où et quand débloquera-t-il son compteur en 2022 ? Ce samedi, sur la Via Roma ?