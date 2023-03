Milan-Sanremo – Caleb Ewan : "Nous avons une stratégie mais ça reste un secret"

Deux fois deuxième de Milan-San Remo, en 2018 derrière l’Italien Vincenzo Nibali, et en 2021 derrière le Belge Jasper Stuyven, Caleb Ewan (Lotto-Dstny), absent l’an dernier pour cause de maladie, retrouvera samedi les routes de Milan-San Remo avec l’ambition de se hisser au sommet de la hiérarchie.

Deux fois deuxième d’étape cette saison au Tour Down Under et à l’UAE Tour et deuxième du GP Monseré, l’Australien de Lotto-Dstny n’a pas disputé Paris-Nice ni Tirreno-Adriatico, contrairement à son habitude, pour se concentrer sur la préparation en vue du monument italien. "Je pense que ce fut le bon choix, j’ai pu me préparer à ma façon, sans le stress de la course", a expliqué Caleb Ewan vendredi, dans le cadre d’une conférence de presse en ligne organisée par son équipe.

"Je me sens en bonne forme et capable de survivre au Poggio. Si c’est le cas, c’est le meilleur scénario pour moi ainsi que pour Arnaud De Lie : nous avons l’avantage d’être deux, voire la chance, peut-être, d’encore avoir un coéquipier avec nous. Je pense que nous sommes avec Arnaud les deux sprinters qui peuvent survivre dans la montée du Poggio. Je sais que je suis un bon descendeur et je connais bien la descente. Mais ça reste une loterie".

Ewan s’était classé deuxième de l’édition 2018 de Milan-San Remo. "Ce fut une édition incroyable, la plus longue, plus de sept heures de courses. Il faisait très froid, très humide. Ce fut donc très dur mais c’est là que j’ai vu que je pourrais un jour gagner cette course".

Caleb Ewan a également évoqué son statut de leader avec son coéquipier Arnaud De Lie. "Nous avons une stratégie d’équipe que je ne veux pas dévoiler. C’est un secret".