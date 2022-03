Milan-Sanremo 1922 : Heurté par un commissaire, Girardengo voit la victoire lui échapper ; sans cela il serait l’égal de Merckx sur la Primavera

La descente est par contre menée à vive allure par Girardengo. A Masone, nouvelle accélération, cette fois par Aimo. Les favoris réagissent. Girardengo est le plus prompt devant Belloni et Brunero. Derrière on tire la langue et c’est la file indienne. Gay, Agostoni, Aimo, Zanaga, Azzini, Sivocci, Lucotti, Annoni sont toujours là.

On arrive sur le rivage de la Mer Ligure. Certains coureurs connaissent leur lot de malchance. Belloni et Sivocci crèvent, Gay a un problème avec son guidon.

Ils ne sont finalement plus que 6 en tête à Varazze : Brunero, qui est le plus très actif, Girardengo, Zanaga, Agostoni, Azzini et Aimo. Le premier poursuivant est Lucotti, à 1’16, suivi de Linari et Annoni (2’02) et puis seulement Belloni (3’07).

La malchance frappe Azzini, qui chute et doit abandonner quelques kilomètres plus loin. Agostoni de son côté prend trop de temps au ravitaillement et laisse filer le quatuor.