Milan s’arrache les designers belges

Les Belges sont les chouchous du plus gros salon du meuble et du design au monde, qui se tient à Milan jusqu’au 12 juin.

Il s’appelle Gilles Werbrouck, c’est un tout jeune designer belge, et il vient d’être primé au salon satellite de Milan, où s’exposent les futurs grands. Il présente une série de lampes au socle de plâtre clair et un abat-jour noir fait à partir de bande VHS crochetée qui filtre la lumière.

Comme treize autres designers belges, il a dû être sélectionné par un jury pour pouvoir participer à ce salon. Tous ces artistes sont formés dans les plus grandes écoles belges, comme La Cambre ou Saint-Luc. Tous espèrent percer, être reconnus et en vivre. Ils exposent leurs œuvres à Milan dans un stand commun de quatorze designers belges soutenus et financés par Wallonie-Bruxelles Design et Flanders DC.

Pièces de céramique réalisées par le Studio BIKST, tables basses et lampes bilboquets conçues par Olivier Vitry, ou encore deux fauteuils de métal élaborés par Chanel Kapitanj : tous ces objets sont aussi à voir dans les ateliers et galeries belges.

Toutes les infos sur le salon et ses participants sont disponibles sur le site Belgium is design.