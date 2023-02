Milan Menten, vainqueur surprise du GP Samyn : "Arnaud De Lie hausse le niveau de l'équipe"

Un vainqueur surprise pour conclure une journée pleine de rebondissements. À 26 ans, Milan Menten a signé le plus beau résultat de sa carrière en empochant le GP Samyn 2023 au terme d’un sprint parfait, lors duquel il aura dominé des pointures comme Edward Theuns ou Hugo Hofstetter. Évidemment, à l’arrivée, il n’en croyait pas ses yeux.

"C’est comme un rêve" entamait-il, difficilement, au micro de Christophe Delstanches. "C’est incroyable, je n’y crois pas. Ce matin, on avait prévu de durcir la course parce que ça me convient bien. La situation de course était idéale avec Victor Campenaerts et Jarne Van de Paar devant. J’étais tranquille à l’arrière. Et d’un coup, on s’est retrouvés à sept devant. J’ai attendu, j’ai attendu et à 150 mètres de l’arrivée, je me suis dit que c’était le moment et voilà. À l’arrivée, je réalise que j’ai gagné mais je n’y crois pas."

Le voilà donc titré sur une course de prestige, venant récompenser la journée pleine de sa formation Lotto-Dstny : "Je savais que l’arrivée pouvait me convenir. Quand ça monte un peu après une course dure, j’aime bien. L’équipe m’a mis en confiance, ça fait beaucoup aussi. 1e victoire pour ma nouvelle équipe Lotto-Dstny, c’est un rêve pour moi" répète-t-il, encore un peu K.O.

"Je suis revenu malade de la Ruta del Sol, donc je suis arrivé ici avec pas mal de points d’interrogations. Je suis resté très calme, ils m’ont dit d’attendre le sprint. Ils ont durci la course, c’était le scénario parfait. C’est vraiment une équipe d’amis. Je pense à Arnaud De Lie qui hausse le niveau général."

Un De Lie qui devait être là mais qui aura finalement changé ses plans en dernière minute. Et comme souvent, le malheur des uns, fait le bonheur des autres…