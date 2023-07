Milan Kundera : l’écrivain qui a su traduire la tragédie du 20e siècle dans ses romans

Milan Kundera, c’est l’un des auteurs les plus lus au monde. Né en Tchéquie, c’est d’abord vers le cinéma qu’il se tourne. Professeur à l’académie du film de Prague où il a étudié, il verra dans les années 60 un nouveau souffle de liberté envahir la ville et la Tchécoslovaquie. En 1967, Milan sort son premier roman "La plaisanterie". Le livre raconte l’histoire d’un étudiant dont la blague tourne mal et qui se retrouve condamné aux travaux forcés. La fable critique sur le régime communiste est un succès national. Mais en août 1968, les chars soviétiques écrasent le vent de liberté du printemps de Prague. L’écrivain est mis sous surveillance et est interdit de publication. Il trouvera refuge en France où il publie "Le livre du rire et de l’oubli" en 1979. Les autorités Tchèques lui retirent alors sa nationalité poussant Milan à écrire en Français. Notamment son plus grand succès "L’insoutenable légèreté de l’être".

Milan Kundera vivait depuis des années de manière discrète en France. Retiré dans son appartement parisien, il nous aura quittés à l’âge de 94 ans.