Mikhaïl Gorbatchev, du sommet du Parti communiste à la chute de l’URSS

L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé à 91 ans après une longue maladie. Les 6 années que ce réformateur a passées à la tête de l’URSS ont permis de mettre fin à la guerre froide et à la course aux armements. Mais en voulant changer le système, il a provoqué la fin de l’empire soviétique et l’effondrement du bloc communiste en Europe de l’Est.

Fils de paysan, originaire de Stavropol (sud de la Russie), il gravit tous les échelons du parti-Etat, lorsqu’en 1985, à l’âge de 54 ans, il est désigné à la tête du Parti communiste.

L’année suivante, en 1986, il passe sous silence la catastrophe nucléaire de Tchernobyl pendant trois jours.