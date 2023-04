Mike Trésor, roi des assists en Pro League et talisman de Genk

Une seule fois cette saison ses buts ou ses assists n’ont pas rapporté de point. C’était lors de la… première journée de championnat contre le FC Bruges. Depuis, il a contribué à 17 victoires et un partage. Bref quand Mike va tout va pour le Racing.



Ces prestations et sa régularité impressionnent. Déjà titulaire la saison dernière (7 assists), le joueur formé à Anderlecht a pris une tout autre ampleur dans le système Vrancken dont il est l’un des hommes clés. "Il m’a donné ma chance et il me fait confiance. Même s’il y aura toujours des matchs moins bons, je sais que la confiance est là, qu’elle est établie", dit-il dans une interview à Transfermarkt. "Je suis devenu beaucoup plus réaliste. La saison dernière je n’étais jamais "à la recherche de" chiffres pour confirmer que j’étais en forme […] Cette année, je suis peut-être moins dans le beau jeu, mais je crée plus de différences. Le déclic s’est fait dans ce sens-là".