Mike Trésor remporte le Soulier d’ébène : "Je travaille dur pour avoir ma chance chez les Diables"

Favori après sa saison incroyable, Mike Trésor (Genk) a remporté le Soulier d’ébène 2023. Il succède au Gantois Tarik Tissoudali.

Créé en 1992, le Soulier d’ébène récompense le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de Belgique. Fantastique avec Genk, Mike Trésor a donc été désigné Soulier d’ébène de la saison après avoir battu le record d’assists sur une saison avec 23.

"Je suis très content d’être récompensé. Je voudrais remercier mes coéquipiers et le club pour cette saison qui n’est pas finie. Je suis très fier de pouvoir représenter ma famille et mes pays. Je suis très content d’avoir battu le record d’assists sur une saison même si cela n’a pas pu nous avantager au classement. C’est aussi grâce à mes coéquipiers et au staff", a-t-il d’abord déclaré au micro de Vincent Langendries.

Interrogé sur ses rêves, le meilleur passeur de notre championnat n’a pas évoqué d’envie particulière pour le prochain mercato. "Je ne dirais pas un rêve mais des objectifs, que ce soit à court terme avec le club ou à long terme, exploiter tout le potentiel que j’ai en moi. On croit encore au titre, à nous de faire le travail et on verra comment le reste se fera. J’essaie de mettre toutes les chances de mon côté et de travailler dur pour avoir ma chance chez les Diables. Je continuerai à faire le plus possible, on verra ou cela nous mènera."

Trésor a devancé Victor Boniface (Union), Gift Orban (La Gantoise) Joseph Paintsil (Genk) et Bilal El Khannouss (Genk). Le trophée lui a été remis lors des African Awards organisés à l’Hôtel Tangla de Bruxelles.