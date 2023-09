Mike Trésor quitte Genk pour le Burnley de Vincent Kompany

Deux petites - mais belles - saisons en Pro League et puis s'en va : Mike Trésor Ndayishimiye va découvrir la Premier League sous les couleurs de Burnley, où il retrouvera de nombreux anciens animateurs du Championnat de Belgique et un certain Vincent Kompany. Le joueur de 24 ans est prêté par Genk jusqu'en fin de saison.

Le nouveau Diable Rouge (deux sélections en juin dernier) quitte donc le Racing Genk, où il s'est révélé ces derniers mois avec, notamment, la bagatelle de 24 assists délivrés en Pro League la saison dernière.

Élu Footballeur Pro de l'année en juin après s'être également adjugé le Soulier d'Ébène un peu plus tôt, Mike Trésor va donc une nouvelle fois tenter l'aventure à l'étranger : sa carrière chez les professionnels avait commencé aux Pays-Bas (NEC Nimègue, Willem II) après la fin de sa formation à Anderlecht, où il n'a pas reçu sa chance en équipe première.

L'ailier gauche à la patte de velours va donc tenter d'aider les Clarets à se maintenir en Premier League cette saison. Il y retrouvera notamment Hannes Delcroix, qu'il a côtoyé au RSCA, ou encore Ameen Al-Dakhil, Samuel Bastien, Manuel Benson, Anass Zaroury... Des joueurs "made in Pro League" !