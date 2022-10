Mike Trésor (Genk) sur le Gril : "Chez les jeunes, on me disait que je posais trop de questions…"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : RWANDA. " Ma mère est rwandaise et elle a fui le pays au moment du génocide du 1994 : elle était encore à l’école à l’époque… Elle m’a tout raconté… et pour moi, c’est difficile d’en parler. (Il marque un silence) Elle a dû tout lâcher en quelques minutes, sur un claquement de doigt (sic) : c’était ça ou mourir… Le peuple a été victime de conflits entre les gens du pouvoir : on sait bien qu'au fond de l'être humain, il y a cette barbarie… J’ai posé beaucoup de questions à ma mère : je suis d’un naturel curieux, je dois toujours comprendre les choses. Je suis un amateur de séries policières, avec de grands criminels : j’aime bien pénétrer l’âme humaine. Rien n’arrive par hasard : souvent, on se rend compte que les meurtriers agissent suite à des traumas subis dans leur jeunesse. Il y a des causes à tout. Quand j’étais plus jeune à Anderlecht, je posais toujours des questions aux entraîneurs car j’ai besoin de comprendre les choses pour bien les exécuter… Je veux toujours savoir où je mets les pieds (sic). D’ailleurs, on me le reprochait : ‘arrête de réfléchir et de poser des questions, fais ce qu’on te dit !’ On me disait parfois que j’étais moins facile qu’un autre. (sourire) Mais je suis toujours resté respectueux… "

PAPIER 2 : CHARLES DE KETELAERE. " On était adversaires chez les jeunes, puis équipiers chez les Diablotins : c’est un grand talent. Après, le prix (NDLA : 35 millions d’euros pour Charles De Ketelaere, plus gros transfert sortant de l’histoire du foot belge) ne définit pas le potentiel (sic) : moi, je ne regarde pas ma valeur financière sur les sites spécialisés (clin d’œil). Après, c’est clair que l’argent vous permet de mieux vivre… et que le football est un sport bien servi dans ce domaine. Sans le football, j’aurais sans doute continué l’école… mais c’était très clair pour moi que je voulais faire carrière dans le foot : c’est normal, j’étais international depuis le plus jeune âge… Au final, je suis devenu ce que j'ai toujours voulu, et c’est une chance que je savoure chaque jour. "