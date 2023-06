Mike Trésor est élu Footballeur Pro de l’année et devance deux Unionistes, Teddy Teuma et Victor Boniface

Dans la catégorie du "talent" de la saison, il n’y a quasiment pas eu de suspense non plus puisque l’excellent médian anversois Arthur Vermeeren l’emporte avec 163 points, devançant Maxim De Cuyper (128) et Bilal El Khanouss (117).

Côté coaches, c’est sans surprise Mark Van Bommel (88 points) qui récolte la 1e place, devançant ses deux adversaires de rush final, Karel Geraerts (85) et Wouter Vrancken (40). En D1B, le MVP se nomme Thierno Barry, joueur de Beveren.

Chez les dames, c’est l’Anderlechtoise Lore Jacobs (44) qui est plébiscitée, devançant d’un petit point Stefania-Iulia Watafu (43) et Marie Detruyer (40).

Du côté des arbitres, Jonathan Lardot l’emporte devant Erik Lambrechts et Lawrence Visser.