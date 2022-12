Mike Trésor après la victoire face à Anderlecht en Coupe : "C’était un autre Anderlecht que celui affronté en championnat"

Genk pourra continuer d’ambitionner le doublé Coupe-Championnat suite à sa victoire en 1/8e de finale face à Anderlecht.

Exit Bruges, le Standard et maintenant Anderlecht en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Bref trois candidats sérieux à la victoire finale. Si la rencontre a été compliquée ce mercredi lors de la courte victoire de Genk face à Anderlecht en prolongation, c’est aussi à cause du nouveau visage présenté par les Mauves comme l’a expliqué Mike Trésor au micro d’Erik Libois.

"C’était un match compliqué. Ça définit aussi le résultat des 90 premières minutes, mais c’était un match partagé et compliqué. Après, on a montré du caractère pour faire la différence. En face, c’était un autre Anderlecht que celui affronté en championnat avec le mondial. Ça montre qu’il y a un nouveau coach avec une nouvelle façon de jouer et un nouveau système. Je trouve que même l’engagement est différent à Anderlecht."

Avec cette victoire et alors qu’il domine en championnat, Genk peut toujours prétendre au doublé. D’autant plus que la trêve Coupe du monde a été bien digérée avec cette victoire.

"On continue de regarder les matches qui arrivent et on essaye de gagner chaque match. Après, je pense que la plupart des gens sont surpris des équipes déjà éliminées en Coupe. C’était important de reprendre avec une victoire. Ça va faire du bien de relancer tout le monde et aussi de prendre cette victoire pour continuer à construire dessus comme on le fait depuis le début de saison. Ça commence par les petites victoires comme un match en Coupe comme ce mercredi soir. Et puis lundi on a encore un match avant une petite trêve à nouveau", conclut Mike Trésor.

Genk se déplace à Courtrai lundi.