Mike Shinoda de Linkin Park sort un nouveau titre en solo pour le prochain film "Scream"

L’artiste a partagé la bonne nouvelle dans une interview avec KROQ, au cours de laquelle il parlait plus largement des célébrations prévues autour des 20 ans du 2e album de Linkin Park, Meteora.

Il s’agira du premier single de Mike Shinoda depuis "Happy Endings", sorti en 2021.

"Jusqu’à cette année, j’ai beaucoup écrit et produit d’autres personnes. Et j’ai récemment eu l’envie de le faire à nouveau pour moi-même", a-t-il déclaré. "J’ai une nouvelle chanson qui va figurer dans le film Scream. Ils m’ont contacté pour me demander de l’aide pour la musique du film, et au cours de la conversation, je leur ai fait écouter quelque chose et ils ont dit : "Oh mon Dieu, on peut utiliser ça ?"".

Il poursuit : "Je ne l’avais pas prévu – je ne me serais jamais dit qu’on allait faire toutes ces célébrations autour de Linkin Park et que j’allais mettre ma chanson par-dessus !". Ce n’est pas un bon timing pour moi".

"Mais c’est un bon timing pour les fans de Linkin Park, parce qu’il y a encore plus de musique : j’ai des trucs que j’ai produits qui sont des chansons d’autres personnes, j’ai ma propre chanson, et puis nous avons les célébrations autour de Linkin Park. Et ce n’est pas tout ! C’est donc un grand moment pour être un fan de Linkin Park !"

Scream VI sortira au cinéma le 10 mars prochain.