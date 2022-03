Mike Pompeo enjoint les Etats-Unis à reconnaître diplomatiquement Taïwan

Les Etats-Unis devraient reconnaître Taïwan comme "pays libre et souverain", a estimé l’ancien secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un discours lors de sa visite de l’île. Mike Pompeo, l’un des conseillers de l’ancien président Donald Trump les plus belliqueux à l’égard de la Chine, est arrivé mercredi pour une visite qui intervient à un moment où les tensions entre Washington et Pékin s’accroissent au sujet de l’île auto-gouvernée.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la situation de Taïwan, territoire revendiqué par Pékin, qui a promis de le récupérer, par la force si nécessaire, était particulièrement surveillée. Une invasion chinoise de Taïwan dépendrait de "la volonté de l’Occident à montrer que le coût pour (le président chinois) Xi Jinping à s’engager dans ce type d’opération est simplement trop élevé", a expliqué M. Pompeo à la presse.

Si Washington doit continuer à dialoguer avec Pékin en tant que gouvernement souverain, offrir à Taipei une reconnaissance diplomatique "ne peut plus être ignoré, évité ou traité comme secondaire", a déclaré M. Pompeo dans un discours un peu plus tôt devant un groupe de réflexion local. "Je suis d’avis que le gouvernement des États-Unis devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires et attendues depuis longtemps pour faire ce qui est juste et évident, c’est-à-dire offrir à la République de Chine (nom officiel de Taïwan, ndlr) la reconnaissance diplomatique des États-Unis en tant que pays libre et souverain".