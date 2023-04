Mike Pence confirme qu'il témoignera dans l'enquête sur l'assaut du Capitole

Il s’agit d’une percée majeure pour le procureur spécial nommé par le ministère de la Justice américain, Jack Smith. "M. Pence ne va pas faire appel de la décision du juge et va se conformer à l’assignation comme l’exige la loi", a déclaré un porte-parole de l’ancien bras droit de Donald Trump.

Aucune date n’est encore annoncée pour ce témoignage qui sera le premier de Mike Pence au sujet des efforts sans précédents de l’ex-président conservateur pour rester au pouvoir après sa défaite face au démocrate Joe Biden.

Bien que Mike Pence s’est déjà exprimé au sujet de ses interactions avec Donald Trump dans ses mémoires et interviews, il a refusé à ce jour de se présenter devant le comité spécial du congrès américain qui enquête sur l’insurrection. Il avait dans un premier temps rejeté l’assignation, la qualifiant d’anticonstitutionnelle.

L’ancien vice-président fera partie des témoins les plus importants en raison de ses nombreuses réunions à huis clos avec Donald Trump. Ce dernier avait tenté de persuader son vice-président de rejoindre sa campagne pour annuler les dernières procédures avalisant le résultat des élections présidentielles. Mike Pence avait résisté et fini par refuser les demandes de Donald Trump, qui l’avait alors qualifié de traître à sa cause.