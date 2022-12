Mike Patton tente de faire dégager un drone en plein concert de Mr Bungle

C’est en tout cas une bonne nouvelle de revoir Mike Patton dans son élément sur scène. Il y a quelques mois, le chanteur a admis avoir fait face à un souci d’alcoolisme et avoir été diagnostiqué agoraphobe pendant la pandémie. L’année dernière, Mr. Bungle et Faith No More ont tous deux annulé toutes leurs dates de tournée avec Patton en invoquant des "problèmes de santé mentale".

Entre-temps, Mr. Bungle a partagé l’intégralité de son livestream de 2020, The Night They Came Home, via la chaîne YouTube d’Ipecac Recordings :