Mike Kerr de Royal Blood évoque la consommation actuelle de la musique et s'en éloigne

Le leader du groupe est revenu sur les modes de consommation musicale aujourd'hui, en précisant qu'il ne souhaite pas fonctionner de la sorte pour le tout dernier album de Royal Blood, Back to the Water Below, sorti vendredi dernier.

C'est au micro de Cyril Wilfart qu'il a expliqué n'avoir sorti "que" deux singles avant l'album, car selon lui, "il est parfois très compliqué d'isoler un titre d'un album. Cela revient à ne lire qu'un seul chapitre d'une histoire".

On voit en effet de plus en plus de grands groupes sortir quasiment tous leurs morceaux un à un avant l'album, comme Peter Gabriel, Greta Van Fleet, Metallica, Måneskin, Foo Fighters. Et pourtant, le duo de Brighton ne souhaite pas suivre ce qui semble devenir une norme : "C'est un choix artistique de décider de ne pas montrer toutes nos cartes avant la sortie de l'album".

"Ce nouvel album est probablement celui qui fonctionne le mieux s'il est écouté dans son intégralité. Tout ceci est bien évidemment lié à la manière dont les gens consomment la musique de nos jours. Nous voulons que notre public écoute une chanson dans son contexte".

Retrouvez l'intégralité de sa réponse à partir de 3:00 dans la vidéo ci-dessus.