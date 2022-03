Mike Horn : l’homme face à la nature

Des aventures qu’il prépare minutieusement avant chaque départ car s’il y a bien une chose qu’il a apprise à travers ces expéditions, c’est que la Nature est imprévisible : " La nature m’a appris le respect. J’ai compris qu’elle est toujours plus forte que moi. C’est moi qui dois m’adapter, pas elle. La nature c’est un maître extraordinaire : elle me donne à manger, une place pour dormir pendant mes expéditions et ces changements climatiques que nous subissons, je ne comprends pas. Comment l’homme est-il capable de maltraiter la nature tous les jours ? Je vois les dégâts lors de mes expéditions, c’est aberrant. Il faut des idées pour conserver cette nature ". Et des idées, Mike Horn en reçoit tous les jours. Son engagement climatique inspire beaucoup de jeunes. Il a créé une plateforme sur laquelle des étudiants peuvent proposer des projets pour aider l’environnement. Une jeunesse qui lui donne beaucoup d’espoir dans l’avenir. “Les projets sont incroyables. La plus grande source d’énergie qui n’est pas encore utilisée, ce sont les jeunes et il y a des vieux qui sont prêts à les aider. Il faut utiliser cette énergie pour avancer parce qu’il peut y avoir un impact. C’est pour ça que je crois en la jeune génération, il faut leur donner les moyens d’y arriver ".

L’aventurier ne s’arrêtera pas là : il est actuellement en train de développer une pile à combustible. Prochaine expédition : il souhaite retourner dans les endroits qu’il a visités il y a 30 ans. "S’il y a un message que je veux faire passer aux gens c’est de croire en leurs capacités, de ne pas écouter ceux qui disent que ce n’est pas possible. Rêve grand, entoure-toi de personnes qui soutiennent tes idées. C’est là que ta vie va changer " conclut l’explorateur.