Mike Garson, pianiste de David Bowie, parle de leur dernière conversation et de la façon dont il l’a dissuadé de partir en tournée

Mike Garson, ancien pianiste de David Bowie, a confié qu’il craignait d’être responsable de l’arrêt des tournées du défunt chanteur.

Lors d’un entretien avec Music Week, Mike Garson a déclaré qu’une conversation avec l’icône de "Starman" pourrait avoir influencé sa décision d’arrêter les tournées après 2004.

"Il m’a appelé en 2006 et m’a dit : "Mike, penses-tu que nous devrions sortir à nouveau ? Maintenant, je pense que le groupe et ma femme veulent me tuer parce que j’ai dit quelque chose d’absurde, mais en fait profond, correct et honnête"", raconte Mike Garson.

Il poursuit : "J’ai dit : 'David, seulement si tu le sens', parce qu’il ne le sentait pas. Je le savais, mais il voulait donner du travail au groupe – notre tournée a été écourtée en 2004, alors il se sentait coupable."

Garson a fait partie du groupe de Bowie pendant 30 ans. Il était également présent lors du dernier concert, il y a 19 ans, qui a été écourté en raison de problèmes de santé. Le pianiste a également joué sur les albums Aladdin Sane et Outside.

Il ajoute : "Bien sûr, ma première pensée a été : 'Oui, allons-y'. Mais ma deuxième pensée a été : 'Je ne veux pas être sur la route avec quelqu’un qui est malheureux et qui n’a pas envie d’être là'".

Les deux hommes sont restés en contact jusqu’à la mort de Bowie en 2016. Ils avaient prévu de travailler ensemble sur différents projets, mais tout a été interrompu à la mort de Bowie à l’âge de 69 ans, à la suite d’une bataille qu’il avait tenue privée contre le cancer.

Mike Garson explique : "Il m’a écrit pour me dire qu’il espérait peut-être faire une autre version de "Outside" avec Brian Eno et partir en tournée. J’avais quelques espoirs, mais ils ont malheureusement été réduits à néant".