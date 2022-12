Mikayla Nogueira, Kylie Jenner, Uche Natori : les influenceuses make up les plus puissantes de l'année 2022

Autre star à avoir lancé sa propre marque de skincare en 2022, Hailey Bieber se hisse au deuxième rang des influenceuses stars make-up les plus populaires au monde. Quelque 50 millions de personnes suivent aujourd'hui son quotidien sur Instagram tandis que le hashtag #haileybiebermakeup est à l'origine de 209 millions de vues.

Elle devance l'actrice Alexa Demie, star de la série "Euphoria", dont les inspirations maquillage ont été vues plus de 80 millions de fois sur TikTok, Madison Beer (65 millions de vues) et, bonne dernière de ce Top 5, Kim Kardashian dont, il faut le préciser, l'aura dépasse largement le domaine du maquillage et de la beauté.

**Pour déterminer ces tendances beauté 2022, LookFantastic a utilisé des données internes et recherché quels produits, outils et célébrités ont influencé les tendances beauté de 2022. De l'analyse des recherches en ligne sur les ingrédients de soins de la peau à l'analyse de la demande pour certaines marques et certains produits, la plateforme a décrypté les statistiques et les chiffres et fait ressortir les tendances fortes de l'année.