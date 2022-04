Mikautadze satisfait de la prestation de Seraing : "Les matchs comme ça, il faut les gagner"

Seraing s'est imposé 0-1 sur la pelouse du RWDM grâce à un but de Georges Mikautadze et se retrouve en bonne position avant la manche retour des barrages. Le Géorgien a réalisé un bon match et est satisfait de la victoire : "C’était un match avec beaucoup d’intensité. Tout au long du match, il n’y avait pas un moment pour se reposer. On fait un très bon match ce soir, avec beaucoup d’occasions. On gagne 0-1, c’est déjà ça. Les matchs comme ça, il faut les gagner. On marque un but juste avant la pause qui je pense leur fait un peu mal. On a essayé de poser notre jeu en deuxième mi-temps et ça s’est bien passé".

Pourtant, Seraing s'est créé beaucoup d'occasions et aurait pu avoir un avantage plus large : "Ça aurait pu être plus. Si je ne me précipite pas quand je récupère la balle dans le rectangle, j’aurais pu marquer mon premier but avant. Après je mets une belle tête où le gardien fait un superbe arrêt. Après le but juste avant la pause. Ça me fait du bien et ça fait du bien à tout le monde".

Dans sa gestion de la rencontre, les Métallos ont montré beaucoup de maturité, un point qu'ils ont beaucoup travaillé : "On a progressé dans ce domaine. Il y avait beaucoup de matchs où on n’arrivait pas à gagner après les défaites. On a progressé là-dedans et il faut continuer comme ça".

Il reste maintenant un match à Seraing pour assurer son avenir en D1A.