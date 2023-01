Mikaela Shiffrin s'offre un doublé à Kronplatz et un 84e succès en Coupe du monde

Mikaela Shiffrin a rempoté mercredi le slalom géant de Kronplatz, en Italie, signant ainsi un 84e succès en Coupe du monde de ski alpin.

L'Américaine, détentrice du record de victoires en Coupe du monde féminine de ski alpin, a devancé de 82/100 la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et de 1.19 la Suédoise Sara Hector, championne olympique.

Avec cette 84e victoire, Mikaela Shiffrin se rapproche à deux succès du record absolu de victoires en Coupe du monde, détenu par Ingemar Stenmark. Le Suédois a remporté 86 épreuves entre 1973 et 1989.

Mardi, Mikaela Shiffrin, 27 ans, était devenue mardi la skieuse la plus victorieuse de l'histoire en Coupe du monde féminine de ski alpin grâce à son 83e succès, en remportant le premier slalom géant de Kronplatz. Elle partageait jusque à le record avec sa compatriote Lindsey Vonn depuis sa victoire au slalom géant de Kranjska Gora le 8 janvier.

Mikael Shiffrin avait décroché son premier succès lors du slalom d'Are (Suède) le 20 décembre 2012. Son compteur affiche 51 victoires en slalom, 19 en géant, 3 en descente, 5 en super G, 1 en combiné, 3 en 'city event' et 2 en slalom parallèle.

Le palmarès de l'Américaine comprend 4 gros globes de cristal de gagnante de la Coupe du monde (2017, 2018, 2019 et 2022) et 8 petits globes (6 en slalom, 1 en géant et 1 en super G). Elle est aussi double championne olympique et sextuple championne du monde.