Mikaela Shiffrin remporte son quatrième globe de cristal après le Super-G de Courchevel

L'Américaine Mikaela Shiffrin est assurée de remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin pour la quatrième fois de sa carrière après sa deuxième place sur le Super-G de Courchevel lors des finales de la Coupe de monde ce jeudi en France.

Shiffrin, 27 ans, a pris la deuxième place du Super-G à 5 centièmes de seconde de la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui a signé un chrono de 1:13.68. La Suissesse Michelle Gisin a pris la 3e place à 13 centièmes.

L'Américaine récolte ainsi 80 points supplémentaires et totalise 1425 points au classement général, 236 de plus que la Slovaque Petra Vlhova, tenante du gros globe et qui n'a pas marqué de points après sa 17e place.

La skieuse américaine ne peut donc plus être rejointe avant le slalom samedi et le slalom géant dimanche. Elle remporte le quatrième gros globe de sa carrière après 2017, 2018 et 2019. Shiffrin revient à la hauteur de sa compatriote Lindsey Vonn, lauréate en 2008, 2009, 2010 et 2012. L'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll est la skieuse la plus titrée avec six gros globes (1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1979).

L'Italienne Federica Brignone n'a pas inscrit le moindre point ce jeudi après sa 19e place mais était déjà assurée du petit globe de la spécialité. Avec 506 points, elle devance sa compatriote Elena Cutroni (390) et Mikaela Shiffrin (380).