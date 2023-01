Mikaela Shiffrin, la skieuse qui rentre un peu plus dans la légende

Mikaela Shiffrin devient la deuxième skieuse à remporter la bagatelle de 82 victoires en Coupe du monde chez les dames. Un chiffre ahurissant qui lui permet de rejoindre une autre star de la discipline, Lindsey Vonn et de se rapprocher de la marque ultime des 86 bouquets d’Ingemar Stenmark que l’on pensait impossible à battre.

Dites 82. Enfin pour le moment. Car à la vitesse où elle va, Mikaela Shiffrin risque bien d’augmenter ce chiffre. Le tout alors qu’elle n’a que 27 ans et qu’elle a encore tout l’avenir devant elle. Si tout ne fut pas toujours facile, l’Américaine est programmée depuis toujours pour arriver au sommet et rejoindre les plus grandes légendes du ski alpin.

Pourtant, ce record a failli ne jamais être égalé. Alors que tout se passe pour le mieux dans sa carrière, Mikaela perd son père en 2019, ce qui entraîne une absence prolongée des circuits. S’ensuit l’arrivée du Covid-19.

Mais l’Américaine revient sur le devant de la scène le 14 décembre 2020 en remportant le Géant de Courchevel, 323 jours après sa dernière victoire en Coupe du monde. Elle atteint rapidement les 100 podiums alors qu’elle n’a que 25 ans.

Et puis, Mikaela va connaître un autre gros creux. En l’absence de son père, elle a besoin de se reconstruire et connaît une saison 2020-2021 en dent de scie avant d’échouer aux Jeux de Pékin en 2022.

Toutes ses émotions et déceptions derrière elle, Mikaela reprend sa marche en avant et claque les victoires comme jamais. Elle conclut sa saison 2022 en remportant le gros globe de cristal pour la quatrième fois de sa carrière, comme Lindsey Vonn. Avant d’enchaîner et d’égaler l’Américaine au nombre de victoires. Et ce n’est plus qu’une question de temps avant de la voir tout là-haut, devant la légende Ingemar Stenmark.