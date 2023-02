Mikaela Shiffrin enfin championne du monde de slalom géant dames

Après plusieurs courses manquées dans ses derniers grands championnats (ses cinq épreuves aux JO de Pékin et son combiné à Méribel), Mikaela Shiffrin a renoué avec la victoire. L'Américaine a enlevé son premier titre de championne du monde de slalom géant, jeudi à Méribel en France. Il s'agissait du seul titre qui manquait encore au palmarès de la meilleure skieuse alpine de l'histoire.

La détentrice du record du nombre de victoires en Coupe du monde (85) a devancé l'Italienne Federica Brignone de 12/100e et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel de 22/100e. La championne du monde en titre, la Suissesse Lara Gut-Berhami, a échoué au pied du podium, à 31/100e. L'Américaine avait signé le meilleur temps de la première manche devançant de 12/100e la Française Tessa Worley, qui est tombée dans la seconde manche, et de 31/100e Brignone. Shiffrin, qui a gagné cette saison tous les slaloms géants dont elle avait signé le meilleur temps de la première manche, n'a réalisé que le 12e chrono du second tracé. Shiffrin décroche son 7e titre mondial, après les 4 consécutifs en slalom (2013, 2015, 2017, 2019), celui en Super-G (2019) et celui en combiné (2021). Il s'agit aussi de la 13e médaille mondiale pour la skieuse du Colorado, âgée de 27 ans. Elle avait déjà obtenu l'argent en géant en 2017 et 2021 et le bronze en 2019.