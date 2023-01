Mikaela Shiffrin a l’occasion d’écrire l’histoire du ski alpin à Zagreb

Vainqueure de trois courses la semaine dernière, l’Américaine Mikaela Shiffrin a l’occasion d’égaler l’emblématique record de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn lors de deux slaloms à Zagreb mercredi et jeudi.

Avec 80 victoires, Shiffrin n’est plus qu’à deux unités du record féminin de Vonn (82), retraitée depuis 2019.

Ces derniers temps, Shiffrin a accéléré le rythme, remportant les quatre dernières courses du circuit mondial : le super-G de Saint-Moritz (Suisse) le 18 décembre, avant un magnifique triplé la semaine dernière en Autriche à Semmering (deux géants et un slalom).

A seulement 27 ans, la marque de sa compatriote lui tend les bras, dès Zagreb peut-être, ou alors samedi et dimanche avec deux géants à Kranjska Gora (Slovénie), voire le 19 janvier à Flachau (Autriche) lors d’un nouveau slalom, pour un enchaînement qui lui est hyper favorable.

Elle devrait ensuite s’attaquer au record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86 succès).

Phénomène aux quatre gros globes de cristal, deux titres olympiques et six titres mondiaux, Mikaela Shiffrin marque l’histoire de son sport et peut prétendre devenir la plus grande référence de l’histoire du ski alpin.

Si elle veut rattraper Vonn jeudi, Shiffrin devra surtout dompter la piste Sljeme de Zagreb, où les conditions de neige sont mauvaises année après année.

Malgré le "contrôle neige" positif de la Fédération internationale de ski (FIS) la semaine dernière, l’enneigement 100% artificiel s’annonce catastrophique en raison des températures clémentes sur la colline croate qui culmine à 1.000 mètres d’altitude seulement.