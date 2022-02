Mika et Laura Pausini seront les maîtres de cérémonie du Concours Eurovision 2022

La Rai, qui organise l’édition 2022 du plus grand concours de chant, a misé sur des personnalités bien connues du public international pour le présenter. Laura Pausini, est l’une des autrices, compositrices et interprètes italiennes les plus célèbres à travers le monde. Dans les pays francophones, elle doit notamment sa notoriété à son tube "La Solitudine", sorti en 1993 et à son duo avec Hélène Ségara, "On n’oublie jamais rien, on vit avec", grand hit de l’année 2003.

Le chanteur britannico-libanais, Mika, a été révélé avec son album "Life in Cartoon Motion" en 2007. Porté au sommet des meilleures ventes avec des titres tels que "Grace Kelly" ou "Relax (Take it Easy)", le disque s’est écoulé à plus de 5.5 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de 1.4 millions rien que dans l’Hexagone. Il est aussi connu du public francophone grâce à sa participation en tant que coach à la version française de The Voice. L’artiste a également fait partie du jury de la version italienne de l’émission X Factor. A propos de cette édition de l’Eurovision, l’interprète de "Elle me dit" déclare : " Plus que jamais, je crois en l’importance d’une communauté internationale, en nos valeurs communes. Je crois à l’union des peuples, au fait d’abattre les murs pour célébrer nos ressemblances autant que nos différences. Nous pouvons y parvenir grâce à la musique, qui est la forme d’expression la plus universelle. L’Eurovision est cela et bien davantage ! ".